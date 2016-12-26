وفاة المغني البريطاني جورج مايكل عن عمر ناهز الـ 53 عاماً

توفي مغني البوب البريطاني الشهير جورج مايكل يوم الأحد في منزله بإنجلترا عن 53 عاماً.

وذاع صيت مايكل في ثمانينيات القرن الماضي مع فريق وام الموسيقي قبل أن ينفصل عنه.

وقال مدير أعمال مايكل في بيان: “يغمرنا الحزن ونحن نؤكد وفاة ابننا المحبوب وأخينا وصديقنا جورج بسلام في منزله خلال فترة عيد الميلاد”.

وأضاف: “تطالب أسرته باحترام خصوصيتها في هذا الوقت العصيب والحزين. ولن تكون هناك المزيد من التعليقات في هذه المرحلة”.

ولد مايكل باسم جيورجيوس كيرياكوس بانايوتو في لندن في 25 يونيو حزيران 1963 لأبوين يونانيين مهاجرين وعزف مايكل الموسيقى في قطارات أنفاق لندن قبل أن يشتهر مع فريق وام الذي كونه في 1981 مع صديق دراسته آنذاك أندرو ريدجلي وغنى الفريق عددا من أغاني البوب المحفورة في الذاكرة.

وقال المغني البريطاني إلتون جون: “لقد صدمت صدمة كبيرة… فقدت صديقا عزيزاً – كان يتمتع بروح طيبة وكريمة وكان فناناً ذكياً. قلبي مع أسرته وجميع محبيه”.

وثارت تساؤلات حول ميول مايكل الجنسية عندما ألقي القبض عليه في 1998 “لقيامه بعمل خليع” بمرحاض عام في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

وقال مايكل لشبكة (سي.إن.إن) آنذاك “لقد شعرت بأنني غبي وضعيف للسماح بإظهار ميولي الجنسية بهذه الطريقة…. لكنني لا أشعر بالخزي (حيال ميولي الجنسية) ولا أعتقد أنني يجب أن أشعر به”.

وعلى الرغم من علاقاته النسائية وإخباره لأسرته ذات مره أنه يميل جنسياً للنساء والرجال إلا أنه أعلن عندما كان في الرابعة والثلاثين أنه مثلي.

وقال جورج تاكي الذي مثل في فيلم (ستار تريك) “أسترح الآن مع النجوم المتلألئة يا جورج مايكل… لقد عثرت على حريتك وعقيدتك. لقد كان عيد الميلاد هذا هو الأخير لك وسنفتقدك”.

وعندما كانت رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت ثاتشر في السلطة صوت مايكل لصالح حزب العمال البريطاني لكنه انتقد تأييد توني بلير للغزو الأمريكي للعراق في 2003.

وقال جيرمي كوربين زعيم حزب العمال الحالي: “أنا حزين لسماع نبأ وفاة جورج مايكل… لقد كان فناناً استثنائياً وداعماً قوياً للمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً ولحقوق العمال”.

وتوفي مايكل بسلام في منزله في أوكسفوردشير بإنجلترا ليل عيد الميلاد.