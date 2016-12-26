تركيا: تحقيق الانتقال السياسي في سوريا يتطلب مشاركة جميع الأطياف

أكدت تركيا اليوم الاثنين سعيها الى تحقيق عملية الانتقال السياسي في سوريا بمشاركة جميع الأطياف، معربا عن أمله في مشاركة المعارضة السورية في محادثات السلام المقرر عقدها في أستانا عاصمة كازاخستان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في تصريح صحفي ان المسؤولين الأتراك بجميع المستويات الدبلوماسية يجرون مباحثات مع نظرائهم حول هذه المسألة.

وعن عملية (درع الفرات) التي اطلقتها تركيا في سوريا في اغسطس الماضي ذكر كالين ان مدينة (الباب) شمالي سوريا “تشكل تهديدا” لبلاده مشيرا الى ان العملية “مستمرة” لمكافحة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وأشارت الى ان القوات التركية تمكنت من قتل 226 عنصرا من (داعش) وتدمير مئات الاهداف التابعة للتنظيم في العمليات العسكرية الجارية في محيط (الباب) الاسبوع الماضي.

واضاف ان عدد الذين تم اجلاؤهم من شرق مدينة حلب الى محافظة ادلب خلال الاسابيع الثلاثة الماضية بلغ 44 ألف شخص مبينا ان بلاده تقوم حاليا باتخاذ اجراءات لتأمين الاحتياجات الانسانية لأهالي حلب.

وحول حادثة اغتيال سفير روسيا لدى تركيا اندريه كارلوف في أنقرة الاسبوع الماضي اكد كالين ارتباط منفذ الهجوم مولود الطنطاش إلى ما يسمى منظمة (الكيان الموازي) التي يتزعمها فتح الله غولن، مشددا على ان “جماعة غولن وداعميها لن يصلوا إلى اهدافهم الرامية الى عرقلة العلاقات بين انقرة وموسكو”.

واطلقت القوات التركية في أغسطس الماضي حملة عسكرية داخل سوريا دعما للجيش السوري الحر تحت اسم (درع الفرات) لتطهير المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية من عناصر (داعش) بعد سقوط عدد كبير من القذائف الصاروخية وقتل 22 شخصا واصابة العشرات في صفوف المدنيين منذ مطلع العام الحالي.