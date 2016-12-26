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السعودية: 2000 مواطن يقاتلون في منظمات إرهابية منهم 70% في سوريا

( ا ف ب )
منذ 2 ساعتين
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Saudi Interior Ministry spokesman Mansur al-Turki holds a news conference at the Saudi Officers club in Riyadh on November 24, 2011. Turki accused foreign elements of standing behind the latest events in which two men were shot dead as protests erupted among the Shiite minority in Saudi Arabia's oil-rich east in clashes that prompted leaders from both sides to call for calm. AFP PHOTO/FAYEZ NURELDINE

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن أكثر من 2000 سعودي يقاتلون حاليا في منظمات إرهابية في الخارج، وأن أكثر من 70% منهم يقاتلون في سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء منصور التركي، لصحيفة الحياة، التي تصدر في لندن إن «عدد السعوديين الذين تتوفر الأدلة على وجودهم حاليا في مناطق تشهد صراعات يبلغ 2093 عنصراً، ضمن التنظيمات الإرهابية الموجودة في مناطق الصراع المختلفة».

وأوضح أن «1540 من هؤلاء يتواجدون حاليا في سوريا التي تدفق عليها المسلحون منذ سيطرة تنظيم داعش على مناطق شاسعة منها في منتصف 2014».

وأكد التركي وجود 73 سعوديا موقوفين خارج المملكة في تهم ذات صلة بالأعمال الإرهابية.

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