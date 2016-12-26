السعودية: 2000 مواطن يقاتلون في منظمات إرهابية منهم 70% في سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن أكثر من 2000 سعودي يقاتلون حاليا في منظمات إرهابية في الخارج، وأن أكثر من 70% منهم يقاتلون في سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء منصور التركي، لصحيفة الحياة، التي تصدر في لندن إن «عدد السعوديين الذين تتوفر الأدلة على وجودهم حاليا في مناطق تشهد صراعات يبلغ 2093 عنصراً، ضمن التنظيمات الإرهابية الموجودة في مناطق الصراع المختلفة».

وأوضح أن «1540 من هؤلاء يتواجدون حاليا في سوريا التي تدفق عليها المسلحون منذ سيطرة تنظيم داعش على مناطق شاسعة منها في منتصف 2014».

وأكد التركي وجود 73 سعوديا موقوفين خارج المملكة في تهم ذات صلة بالأعمال الإرهابية.