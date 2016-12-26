وفيات اليوم الاثنين 26/ 12/ 2016

> سليمان سعد بن مظهور العازمي، 67 عاما، (شيع)، رجال: ضاحية صباح السالم، ق6، ش1، ج9، م12، تلفون: 99005891، نساء: العقيلة، ق3، ش 330، م12

> نورة ضيف الله معزي المطيري، أرملة: سعد حمود عمر أبوخوصة المطيري، 82 عاما، (شيعت)، رجال صباح الناصر، ق6، ش47، م67، تلفون: 51632405، نساء: النسيم، ق1، ش 13، م1

> محمد أحمد يوسف أحمد الفيلكاوي، 63 عاما، (شيع)، رجال: الاندلس، ق13، ش 20، م22، تلفون: 94423619، نساء: مشرف، ق3، ش 5، ج1، م7، تلفون: 99963559

> إبراهيم عبد الرحمن ابراهيم البلوشي، 66 عاما، (شيع) رجال: سلوى، ق11، ش7، م26، تلفون: 97998582 – 66040899، نساء: بيان، ق6، ش4، ج2، م14، تلفون: 99021122

> بدرية صالح محمد الصقعبي، أرملة: حمد عبدالله الصانع، 86 عاما، (شيعت)، رجال: مشرف، ق5، ش 11، م25، تلفون: 99646063، نساء: مشرف، ق4، ش10، م6، تلفون: 66278668

> فتوح خلف أيوب السبعان، أرملة: خير الله مالك مشاري، 69 عاما، (تشيع التاسعة صباح الغد)، الجابرية، ق8، ش12، م20، تلفون: 99018464 – 50700707

> عائشة أحمد عبدالله القصار، أرملة: احمد علي تيفوني، 76 عاما، (شيعت)، رجال: الشامية، ق9، ش 97، م3، تلفون: 94960898، نساء: الشامية، ق9، ش 97، م1

> محمد عبدالله معزي الرشيدي، 63 عاما، (شيع)، رجال: الرحاب، ق3، ش6، م46، تلفون: 60633996، نساء: العارضية، ق6، ش2، ج5، م21

> مهين محمد علي، زوجة: حسن عبدالخضر العلي، 70 عاما، (شيعت)، الرميثية، حسينية الكوت على دوار الجوازات، تلفون: 99022150

> دلال عبدالعزيز راشد المسبحي، 87 عاما، (تشيع التاسعة صباح الغد)، رجال: بيان، ق4، ش 31 طريق 11، مقابل حديقة البيان، تلفون: 99039671، نساء: مشرف، ق2، ش5، م11، تلفون: 99044881

> مبارك سالم الهمل العجمي، 96 عاما، (شيع)، الفحيحيل، ق9، ش25، م22، تلفون: 99797309

«إنا لله وإنا إليه راجعون»