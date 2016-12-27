أوباما: لو ترشحت لولاية ثالثة فسأكون الرئيس

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه «واثق» من فوزه لو اتيح له أن يترشح لولاية ثالثة، مؤكدا أن الأمريكيين يؤمنون بشكل كبير برؤيته السياسية، رغم اختيارهم الجمهوري دونالد ترامب الشهر الماضي، لخلافته في البيت الأبيض.

وجاءت تصريحات أوباما في مقابلة بثها موقع «ذي اكس فايلز» المشترك بين شبكة «سي ان ان» الإخبارية، وجامعة شيكاغو.

وقال أوباما الذي تنتهي ولايته الثانية بعد أقل من ثلاثة أسابيع، إنه «يؤمن بأن الأمريكيين لا يزالون يؤيدون رؤيته التقدمية، رغم أنهم صوتوا لترامب، نقيضه السياسي». مضيفا «أنا واثق بهذه الرؤية، لأنني واثق بأنني لو رشحت نفسي للانتخابات مرة أخرى، لتمكنت من حشد غالبية الأمريكيين وراء هذه الرؤية».

وحول خسارة الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية، قال أوباما «الخسارة مؤلمة».

وأضاف في المقابلة مع المستشار البارز السابق ديفيد اكسلرود، ضمن سلسلة من المقابلات يجريها قبل مغادرته البيت الأبيض «أنا فخور بأنني حاولت أن أفعل في البيت الأبيض، ما أعتقد أنه الصواب وليس ما أعتقد أنه سيلقى قبولا شعبيا، وأنا دائما أقول للناس لا تقللوا من مقدار الإذلال المترتب على الخسارة في السياسة».