صحيفة: مطار الكويت ينجو من كارثة تصادم طائرتين بسبب خطأ برج المراقبة

نجا مطار الكويت مساء أمس الأول من كارثة تصادم طائرتين كادت تحدث جراء إرشادات خاطئة أصدرها برج المراقبة.

وذكرت صحيفة «الجريدة» نقلا عن مصادرها أن البرج أعطى إذن الهبوط لطائرة تابعة لطيران «الجزيرة» كانت قادمة من إسطنبول قرابة السابعة و45 دقيقة مساء، غير أن قائدها فوجئ قبل مسافة قصيرة من هبوطه بطائرة أخرى على نفس المدرج، ما حمله على الارتفاع مجدداً، تفادياً للتصادم الذي كان سيؤدي حتماً إلى كارثة يكون ضحاياها مئات الركاب على متن الطائرتين.

وأضافت المصادر أن قائد طائرة «الجزيرة» اعتذر إلى الركاب عن هذا الخطأ الفني بعدما شرح لهم أسباب ارتفاع الطائرة مجدداً، وهو ما أثار بينهم الهلع، حيث طالبوا بمحاسبة المتسببين في هذا الخطأ الجسيم.

«الجريدة» أجرت اتصالات بالجهات المعنية في الطيران المدني وأمن المطار، لكشف الملابسات، بيد أنها لم تحصل على إجابة عن الموضوع.