المرأة تحقق تقدمًا في الانتخابات البلدية العُمانية

شهدت انتخابات المجالس البلدية التي جرت في سلطنة عمان أول من أمس, تقدمًا ملحوظًا للمرأة بفوز 7 سيدات.

وصوت الناخبون لاختيار 202 مرشح ومرشحة للتمثيل في 11 مجلسا بلديا تغطي جميع ولايات السلطنة وعددها 61 ولاية. وكان عدد المرشحات من النساء 23 من أصل 731 مرشحًا ومرشحة. وقد شهدت الدورة الأولى التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) 2012 فوز 4 سيدات من بين 46 ترشحن، وكان مجموع أعضاء المجالس البلدية 192 عضوًا.

وقال حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية العماني، إن «تجربة المجالس البلدية في الفترة الأولى أثبتت دورها بوصفها أحد الروافد الوطنية المساندة للحكومة في دفع عجلة التنمية في البلاد، من خلال التوصيات والآراء المقدمة منها لتطوير النظم والخدمات المتعلقة بالشأن البلدي وخطط ومشاريع التنمية في كل محافظة، بالاشتراك والتنسيق مع الجهات المختصة في السلطنة».

وبلغ عدد الناخبين المسجلين رسميًا في السجل الانتخابي في هذه الدورة 623 ألفًا و224 ناخبًا وناخبة، تمثل النساء منهم نحو 45 في المائة؛ حيث بلغ عدد الناخبات 289 ألفًا و491 ناخبة.