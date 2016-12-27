النظام السوري يستعد لهجوم على ريف حلب الغربي

حذر مصدر ميداني في مدينة حلب السورية من أن جيش النظام السوري يستعد لبدء عملية عسكرية بريف حلب الغربي على اتجاه الراشدين وخان العسل، تزامنا انباء عن حشود عسكرية لقوات بشار الأسد وحلفائها في الريف الجنوبي والغربي لحلب بهدف التحضير لعمل عسكري قريب، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأكد المصدر أن النظام السوري أمهل المقاتلين المتواجدين في المنطقة عدة أيام لإخلاء منطقة الراشدين، بحسب قناة “العربية” الثلاثاء.

وإلى ذلك، حذر مجلس الأمن الدولي من تفاقم الوضع الإنساني الذي يعانية النازحين من شرق حلب إلى الأرياف الغربية، مشيرا إلى أن سوء الأحوال الجوية وقلة السبل المعيشية تهدد حياتهم.

ووصف مدير العمليات لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، جون جينغ، الوضع في سوريا بالكارثي.

وقال إن حوالي 13.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ونحو 9 ملايين شخص يعانون من الجوع.

وذكر أن 35 ألفا تمكنوا من الخروج من حلب إلى الأرياف الغربية، ووصل منهم نحو 23 ألفا إلى مراكز استقبال في 20 قرية.

واشار إلى وصول 1000 شخص من حلب إلى مخيمات على طول الحدود التركية.

وحث المسؤول الدولي الأأطراف المتصارعة في سوريا على الوصول إلى تسوية سياسية.