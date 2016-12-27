ترمب: الأمم المتحدة ليست سوى ناد للاجتماع وقضاء الوقت

وصف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأمم المتحدة اليوم الاثنين بأنها “تبعث على الأسف” وذلك بعد أيام من تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية رغم ضغوط ترامب لاستخدام واشنطن لحق النقض (الفيتو).

وكتب ترامب على تويتر يقول “الأمم المتحدة تملك إمكانات هائلة لكنها في الوقت الحالي مجرد ناد يجتمع فيه الناس ويتحدثون ويقضون وقتا طيبا. تبعث على الأسف الشديد.” حسب رويترز.

واتهم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون ديرمر، الاثنين، الرئيس الأميركي باراك أوباما بـ”التآمر” على إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، في إشارة إلى امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في قرار إدانة الاستيطان.

وقال ديرمر: “الشنيع في الأمر أن الولايات المتحدة كانت وراء تلك المؤامرة (قرار إدانة الاستيطان). اعتقد أنه كان يوما حزينا جدا، صفحة مخجلة حقا. حكومة إسرائيل خاب أملها تماما” من موقف واشنطن، وفق ما نقلت “فرانس برس” عن شبكة “سي أن أن” الأميركية.

وأشار إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ساعد الفلسطينيين في” شن حرب دبلوماسية وقانونية ضد إسرائيل”.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين بقرار مجلس الأمن، معتبرا أنه يؤسس “للبدء بمفاوضات جادة لإنهاء الاحتلال على أساس قرارات الشرعية الدولية”.