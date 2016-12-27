الطيران الكولومبي: نفاد الوقود سبب تحطم طائرة الفريق البرازيلي

أعلنت سلطات الطيران الكولومبية أمس الإثنين، أن تحقيقًا أوليًا وجد أن سبب تحطم الطائرة، التي سقطت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان على متنها فريق كرة قدم برازيلي، هو نفاد الوقود قبل هبوطها.

وقالت هيئة الطيران المدني بكولومبيا، في بيان اليوم، إن هذا الاستنتاج يستند إلى ما هو متاح من أدلة عثروا عليها في الصندوقين الأسودين للطائرة، وعلى أدلة أخرى.

وأضافت أن “الأدلة تشير أن تحطمها ناجم عن خطأ بشري، وليس نتيجة مشاكل تقنية” كما ورد في تقارير سابقة.

يذكر أن السلطات الكولومبية أكدت، في 29 نوفمبر الماضي، مصرع 75 شخصًا ونجاة 6، في تحطم طائرة كانت تقل 81 شخصا بينهم فريق تشابيكوينسي البرازيلي لكرة القدم، وسط كولومبيا.