“الأخضر” يكسو مؤشرات “البورصة” الثلاثة في بداية التداول

ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة لبورصة الكويت بواقع 91ر0 نقطة للسعري ليصل الى مستوى 2ر5715 نقطة و67ر0 نقطة للوزني و8ر2 نقطة ل(كويت 15) وذلك في الساعة 15ر9 صباح اليوم الثلاثاء.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى تلك الساعة نحو 6ر1 مليون دينار كويتي في حين وصلت كمية الأسهم المتداولة إلى نحو 9ر25 مليون سهم تمت عبر 480 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 306ر0 دينار).

وكانت أسهم شركات (ايفا فنادق) و(المدن) و(ميادين) و(مزايا) و(بيتك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (الاثمار) و(المعدات) و(الخليجي) و(المدن) و(المال) الأكثر تداولا.