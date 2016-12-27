الدقباسي: المجتمع يفقد الثقة في أجهزة الدولة.. وعلينا تقويم الحكومة إذا كانت عاجزة

قال النائب علي الدقباسي اثاء جلسة مجلس الامة المنعقدة الان: هناك كوارث اهم في المجتمع ككارثة مشرف والاغذية الفاسدة وتفشي وانتشار المخدرات ..المجتمع أصبح يفقد الثقة في أجهزة الدولة فمن أمن العقوبة أساء الأدب فطالما من يرتكب هذه المخالفات من تاجر أو مقاول أو موظف عام لا يحاسب سيستمر في مخالفاته، وإذا كانت الحكومة عاجزة فيجب علي المجلس ان يقومها ..الاحالة الي النيابة العامة أصبحت اجراء عاديا نحن نريد معرفة المتسبب وما هي العقوبة فان كنا نحن نكتفي بالكلام في قضايا الناس فهذا أمر معيب ولن نكقف مكتوفي الأيدي وعلي وزير الاشغال أن يتخذ قرارات واضحة يطمئن فيها المجتمع وإذا لم يكن قادرا فليعلن ذلك.