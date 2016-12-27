أسامة الشاهين: الكويت دولة إسلامية وليست علمانية.. والأئمة ليسوا منفلتين

في مناقشة بند الرسائل الواردة قال النائب اسامه الشاهين في جلسة مجلس الامة المنعقدة الان :سأتقدم باقتراح باحالة موضوع تطاير الحصي إلي لجنة المرافق العامة واعطائها مهلة شهر تجلس مع المسؤولين وترفع للمجلس تقريرا فنيا عمليا، وأنا متفائل بوزير الاشغال فهو رجل فني ..بالنسبة للرسالة الثانية الخاصة بدور العبادة فهذه الرسالة شابها الكثير من العوار الدستوري فالزميل يتحدث في رسالته عن انفلات الائمة وهذه كلمة لا تجوز لائمتنا ومشايخنا والدستور الكويتي ينص علي ان الدولة إسلامية وليست علمانيه وأطلب بالتصويت علي رفض هذه الرسالة ..والحمد لله الوزير محمد الجبري أعطي المزيد من الحرية للائمة والخطباء فلا يعقل ان يطلب الزميل المزيد من التضييق علي الائمة ودور العبادة.