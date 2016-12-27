“مكافحة الفساد”: آخر موعد لتقديم إقرار الذمة المالية للنواب 29 يناير

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء أن الموعد النهائي لتقديم إقرارات الذمة المالية لأعضاء مجلس الامة هو يوم الأحد الموافق 29 يناير المقبل.

وقالت الأمين العام للهيئة بالانابة هالة الضويحي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الأمة قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتواجد على هامش جلسة مجلس الامة المنعقدة يوم أمس لتقديم الدعم اللازم لأعضاء مجلس الأمة بشأن تقديم اقرارت الذمة المالية والذي اصبح من الالزام تقديمه خلال 60 يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات في 27 نوفمبر 2016.

وأشارت الضويحي الى أن ذلك يأتي من منطلق دور الهيئة في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة داعية جميع المشمولين ضمن الفئات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2016 الى ضرورة المبادرة نحو تقديم إقرارات الذمة المالية وفق المواعيد المقررة تفعيلا للقانون ولائحته التنفيذية.