مجلس الأمة يحيل (تطاير الحصى) إلى لجنة المرافق العامة

أحال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء موضوع تطاير حصى الشوارع والطرق الى لجنة المرافق العامة البرلمانية لدراسة ومعرفة اسباب هذه المشكلة على ان ترفع اللجنة تقريرها الى المجلس بهذا الشأن خلال شهرين.

وكان النائب فيصل الكندري تقدم برسالة واردة الى المجلس يطلب فيها تخصيص ساعتين من جلسة المجلس اليوم لمناقشة موضوع (تطاير الحصى) قبل ان يقرر المجلس احالتها الى لجنة المرافق العامة.

ورفض المجلس رسالة واردة من النائب احمد نبيل الفضل يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة موضوع استخدام بعض أئمة المساجد دور العبادة في غير الاغراض المخصصة لها.