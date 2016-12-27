الرحلة البهية في زيارة آثار الصبية

في يوم السبت الموافق ١٧ديسمبر من هذا العام كان لنا لقاء مع موقع في دولة الكويت هو مهد لاثار أقدم الحضارات، حضارة تعود للاف السادسة قبل الميلاد انها حضارة العبيد كما اصطلح عليها الاثاريون عند اكتشافهم لها في أول موقع سُجّل لهذه الحضارة ، ثم بعد هذا الاكتشاف بسنوات وفي الكويت تحديداً ظهر رأي جديد لأقدمية هذه الحضارة وأن أقدم مواقعها كان في الكويت تحديداً في أرض الصبية.

زار قسم التاريخ التابع لكلية الاداب بجامعة الكويت هذا الموقع وتمثلت هذه الزيارة بأساتذة القسم ورئيسهم وعدد تجاوز الثلاثين من الطلاب والطالبات وكانت هذه الزيارة تعريفية لهذا الموقع وقمنا بزيارة ثلاثة مواقع وهي بحره ١ وبحره ٢ والقبر المستطيل ، تعرفنا من خلال هذه الزيارة على أشكال المدافن في حضارة العبيد وأيضاً وجدنا بعض اللقى الأثرية من فخار بنوعيه العبيدي العراقي والعبيدي الكويتي ان صح التعبير ، وايضاً ع الاصداف البحرية وكثير من كسر بيض النعام .