موافقة 46 نائبا على “الظواهر السلبية” ورفض 11 وامتناع مرزوق عن التصويت

بعد جدل نيابي , وافق مجلس الأمة علي انشاء لجنة الظواهر السلبية , بحضور ٥٨ عضوا ,وموافقة 46 غير موافق ١١ امتناع 1 هو الرئيس الغانم

وترشح لعضوية لجنة الظواهر السلبية كل من صفاء الهاشم ,محمد الحويلة ,محمد هايف ,جمعان الحربش ,خالد الشطي ,وليد الطبطبائي ,سعود الشويعر .

وجري التصويت لاختيار خمسة اعضاء ، وجاءت نتيجة الفرز على النحو التالي :وليد الطبطبائي ١٧ ,محمد هايف ٢٢ ,صفاء الهاشم ٢٢,جمعان الحربش ١٤ ,سعود الشويعر ٨ ,خالد الشطي ٢٢ ,محمد الحويلة ٨

وبموجب ذلك أصبح ,اعضاء لجنة الظواهر السلبية :هم ,وليد الطبطبائي ,محمد هايف ,صفاء الهاشم ,جمعان الحربش ,خالد الشطي