هيئة الرياضة الكويتية: الازمة الرياضية في طريقها الى الحل

اكد نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة الكويتية الدكتور حمود فليطح اليوم الثلاثاء ان الازمة الرياضية في طريقها الى الحل.

جاء ذلك في تصريح الدكتور فليطح للصحافيين عقب تكريم القائمين على حفل تكريم الرياضيين المتميزين في الاندية والمنتخبات الوطنية للموسم الرياضي (2104/2015) الذي اقامته الهيئة برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وقال فليطح ان “الجلسة السابقة في مجلس الامة ‏التي خصصت لمناقشة الأزمة الرياضية شهدت توافقا حكوميا نيابيا لحل هذه المشكلة التي أضرت بالرياضيين الكويتيين وهي في طريقها الى الحل”.

وذكر ‏أن الحكومة الكويتية ممثلة بالهيئة خاطبت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية المعنية بهذا الشأن لرفع الايقاف بشكل مؤقت حتى يتم اعداد قانون يتوافق عليه الجميع مبينا ان هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الحكومية الجادة والمتواصلة الرامية الى رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.

وأوضح ان دعوة الحكومة للمنظمات الرياضية الدولية هي من ضمن خارطة الطريق التي وضعت للوصول الى قانون يواكب التطورات الرياضية ويتماشى مع الميثاق الاولمبي والأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة معربا عن امله ان يتمكن منتخب الكويت من المشاركة في بطولة كاس آسيا المقبلة 2019.

يذكر ان الجلسة الخاصة لمناقشة الازمة الرياضية التي عقدت يوم الاربعاء الماضي اصدرت قرارات متعلقة بايقاف الرياضة واهمها تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بالشباب والرياضة ستقوم بدراسة جميع المشروعات والاقتراحات بقوانين المقدمة والاجتماع مع الجهات الرياضية اضافة الى دعوة الهيئات الدولية المعنية والاستماع لوجهة نظرها.

وينتظر ان ترفع اللجنة المؤقتة تقريرها إلى مجلس الامة متضمنا قانونا جديدا يواكب التطورات الرياضية ويتماشى مع الميثاق الاولمبي والأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية وبما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الدولة وذلك خلال شهرين من تكليف اللجنة.

كما وافق المجلس على دعوة الحكومة الكويتية للاتحاد الاسيوي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية لزيارة الكويت لمناقشة الوضع الرياضي مع الحكومة ومجلس الامة للوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الاطراف.