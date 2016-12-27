المحكمة الدستورية الكويتية تؤجل طعون الدائرة الخامسة الى 25 يناير

اجلت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء الطعون الانتخابية الخاصة بالدائرة الانتخابية الخامسة الى جلسة المحكمة في 25 يناير المقبل لطلب الحاضرين الاطلاع على محاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي في الدائرة فور عرضها بمعرفة المحكمة.

وقررت المحكمة الدستورية انتداب اثنين من المستشارين من المحكمة للانتقال الى مجلس الامة للاطلاع على فتح صناديق الانتخاب في الدائرة الخامسة الخاصة باللجان 27 اصلية و82 اصلية و83 و84 و85 و86 و87 فرعية.

كما قررت فتح محاضر الفرز التجميعي للجان 17 اصلية و47 اصلية واللجان 48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 فرعية واللجان 82 اصلية و83 و84 و85 و86 و87 فرعية واللجنة 131 اصلية واللجان الفرعية 132 و133 و134 و135.

وكانت انتخابات مجلس الامة جرت في ال26 من نوفمبر الماضي واسفرت عن فوز 50 عضوا يمثلون الدوائر الانتخابية الخمس بواقع عشرة لكل دائرة انتخابية.