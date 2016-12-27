مجلس الامة الكويتي يوافق على تشكيل عدد من اللجان البرلمانية المؤقتة

وافق مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية المنعقدة اليوم الثلاثاء على تشكيل عدد من اللجان البرلمانية المؤقتة تعنى بشؤون الشباب والرياضة والاسكان وحقوق الانسان وذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والاسرة واوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وشؤون الظواهر السلبية وتحسين بيئة الاعمال.

وزكى المجلس لعضوية لجنة (شؤون الشباب والرياضة) النواب سعدون حماد واحمد الفضل وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي والدكتور خليل عبدالله.

وكان المجلس قد وافق في جلسته الخاصة لمناقشة الشأن الرياضي التي عقدت الاربعاء الماضي على توصية نيابية بتشكيل لجنة تعنى بالشباب والرياضة على ان يقرها المجلس في جلسته العادية المقبلة (اليوم).

كما زكى المجلس لعضوية لجنة (شؤون الاسكان) النواب فيصل الكندري وراكان النصف ونايف المرداس وشعيب المويزري وطلال الجلال وعبدالله فهاد ومبارك الحريص.

وتضم لجنة (حقوق الانسان) في عضويتها النواب الدكتور عادل الدمخي والدكتور خليل عبدالله والدكتور عبدالكريم الكندري ومحمد هايف والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وعدنان عبدالصمد وذلك بعد تزكيتهم.

واقر المجلس تشكيل لجنة (شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة) حيث زكى لعضويتها النواب مبارك الحجرف وخليل الصالح وصفاء الهاشم واسامة الشاهين والدكتور عودة الرويعي وحمدان العازمي ومرزوق الخليفة.

وبشأن لجنة (المرأة والاسرة) فقد زكى مجلس الامة النواب الدكتور عبدالكريم الكندري وصفاء الهاشم وخالد الشطي وفيصل الكندري وصالح عاشور لعضويتها.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة (شؤون الظواهر السلبية) وانتخب لعضويتها النواب صفاء الهاشم والدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف وخالد الشطي والدكتور جمعان الحربش.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح خلال مناقشة المجلس الطلب النيابي ذات الصلة ان لجنة الظواهر السلبية ستساعد بشكل كبير وزارة الداخلية والجهات الاخرى على مواجهة آفة المخدرات.

واضاف الشيخ خالد الجراح ان “الكويت تتعامل مع ارقام كبيرة من المخدرات واصبحت مركزا لاعادة توزيع المواد المخدرة” مؤكدا انه “من غير الممكن ان تحل وزارة الداخلية الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة دون تدخل المجمتع لمواجهة الآفات المنتشرة”.

وزكى مجلس الامة النواب عبدالله فهاد والدكتور عودة الرويعي والدكتور خليل عبدالله ومرزوق الخليفة وناصر الدوسري لعضوية لجنة (شؤون دراسة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية).

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة تعنى ب(تحسين بيئة الاعمال) وانتخب لعضويتها النواب اسامة الشاهين وراكان النصف واحمد الفضل.