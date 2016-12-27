مجلس الأمة يكلف لجنتين برلمانيتين باعداد تقارير حول قوانين “الجنسية” والانتخاب

وافق مجلس الامة في جلسته العادية المنعقدة اليوم الثلاثاء على طلب نيابي بتكليف لجنتي (الشؤون التشريعية والقانونية) و(شؤون الداخلية والدفاع) البرلمانيتين باعداد تقارير بشأن الاقتراحات بقوانين الخاصة بالجنسية الكويتية وانتخاب اعضاء المجلس.

ونص الطلب النيابي على تكليف اللجنتين المذكورتين باعداد التقارير الخاصة بالاقتراح بقانون بشأن تعديل احكام المرسوم الاميري (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والاقتراح بقانون بشأن تعديل احكام القانون (35) لسنة 1962 الخاص بانتخاب اعضاء مجلس الامة على ان تنجز هذه التقارير وتعرض على المجلس خلال شهرين.

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية على ان تليها الجلسة الطارئة لاستنكار الجرائم الانسانية بحق السوريين في مدينة حلب.