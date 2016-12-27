“الخارجية”: تلقينا معلومات جديدة من العراق بشأن ملف المفقودين

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجار الله اليوم الثلاثاء تلقيه معلومات جديدة من الجانب العراقي بشأن ملف المفقودين الكويتيين معربا عن ثقته بأن تولي بغداد “اهتماما كبيرا لحسم هذا الملف الانساني المؤلم”.

جاء ذلك خلال اجتماع انعقد على مستوى كبار المسؤولين تحضيرا لاجتماع الدورة السادسة للجنة الوزارية العليا المشتركة الكويتية – العراقية المقرر انعقاده غدا الأربعاء.

وقال الجار الله انه استمع من وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون العلاقات متعددة الاطراف والشؤون القانونية عمر البرزنجي ان هناك “شهودا جددا وروايات جديدة تتعلق بملف المفقودين الكويتيين”.

ولم يكشف الجار الله عن طبيعة تلك المعلومات بيد انه أكد ان هذا الامر “يبعث الامل في نفوس الكويتيين ويمثل ضوءا في نهاية النفق المظلم”.

وأضاف “نحن نعول عليكم وندعوكم لمعالجة هذا الملف الانساني البحت والذي يعاني منه المواطن الكويتي بمرارة” قائلا “اني كلي ثقة انكم تدركون حجم هذه المعاناة ولذلك فان الامل يحدونا جميعا لطي هذه الصفحة وهذا الملف المؤلم”.

وأكد ان البلدين نجحا في اغلاق العديد من الملفات العالقة ولم يتبق الا القليل منها معربا عن ثقته بجهود الجانب العراقي في متابعة ما تبقى وانجازه.