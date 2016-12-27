الجارالله للعراق: نحن على العهد باقون ومواصلون دعمنا ومساندتنا لكم

انطلق في العاصمة العراقية اليوم الثلاثاء الاجتماع التحضيري للدورة السادسة لاجتماعات اللجنة العليا الوزارية المشتركة العراقية الكويتية.

وترأس الجانب الكويتي في الاجتماع نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله فيما ترأس الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية عمر البرزنجي بمشاركة عدد من مسؤولي البلدين بينهم مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي عزيز الديحاني ومساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية سامي عبد العزيز.

وأعرب البرزنجي في بداية الاجتماع عن شكر بلاده للدعم المقدم من الكويت في المجال الانساني وفي ملف اطفاء الابار النفطية فضلا عن موافقتها على تأجيل استيفاء مبالغ التعويضات من العراق مؤكدا ان الشعب العراقي لن ينسى من وقف معه في هذه الظروف.

ولفت البرزنجي الى ان “الجيش العراقي يحقق الان مكاسب مهمة في حربه ضد الارهاب وان تحرير مدينة الموصل بات قريبا كما تحررت من قبل مدنتا الانبار وتكريت”.

بدوره قال الجار الله ان اجتماعات اللجنة العليا الوزارية بين البلدين تحظى باهتمام كبير في الكويت ومن اعلى المستويات كاشفا عن تلقيه توجيهات من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمتابعة اعمالها وتحقيق الخطوات الملموسة التي تدعم العلاقات بين البلدين.

وأكد الجار الله ان الكويت تعول كثيرا على عمل هذه اللجنة كونها تشكل الاساس الصلب لبناء شامخ لعلاقات نوعية بين البلدين لاسيما وانها تتطرق الى كل التفاصيل التي تهم البلدين.

ولفت الى ان الكويت تعتز بدعمها للعراق وتفخر به قائلا “نحن حين نقدم الدعم لكم انما نقدمه للكويت لان استقرار العراق هو استقرار الكويت وازدهاره ازدهارها ولان علاقتنا مصيرية وبالتالي نحن على العهد باقون ومواصلون دعمنا ومساندتنا لأشقائنا العراقيين”.