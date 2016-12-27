وزيرا النفط العراقي والكويتي يبحثان غدا تصدير الغاز العراقي إلى الكويت والحقول الحدودية

قالت وزراة النفط الكويتية اليوم الثلاثاء ان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي سيبحث غدا مع وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق عددا من الملفات النفطية المشتركة بين البلدين.

وأوضحت الوزراة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوزير العراقي الذي بدأ زيارة رسمية الى الكويت اليوم يترأس وفدا فنيا نفطيا رفيع المستوى لافتة الى ان اللقاء بين الوزيرين العراقي والكويتي سيتناول بحث تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتصدير الغاز إلى الكويت اضافة إلى مناقشة بحث تعزيز مجالات التعاون النفطي بينهما.

يذكر ان الوزير العراقي اكد في تصريحات سابقة حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الكويت في جميع المجالات لاسيما في قطاع النفط والغاز مشيرا الى ان العلاقات شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية.

وأضاف ان الوفد سيبحث عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك منها ملف الحقول النفطية الحدودية بين العراق والكويت وامكانية تزويد الكويت بالغاز الفائض عن حاجة العراق فضلا عن دعوة الشركات الكويتية الى الاستثمار المشترك في المشاريع التي تعلن عنها وزارة النفط في قطاعات الاستخراج والتصفية والحفر والبنى التحتية وغيرها إضافة الى بحث تطوير العلاقات الثنائية على نحو يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.