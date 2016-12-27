رويترز: مقتل “أبو جندل الكويتي” في معركة شمال سوريا

رجح ناشطون سوريون مقتل أحد أبرز قياديي “داعش” بمعركة في شمال سوريا.

وقال الناشطون إن القائد الذي يعرف باسم “أبو جندل الكويتي” قتل لدى محاولة مسلحي التنظيم الإرهابي إخراج “قوات سوريا الديمقراطية” من قرية جعبر بعد أن انتزعت السيطرة عليها من المتطرفين يوم الاثنين.

وفشل الهجوم المضاد الذي شنه التنظيم الليلة الماضية.

وتضم “قوات سوريا الديمقراطية” التي تدعمها الولايات المتحدة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية. في غضون ذلك، تقدمت هذه القوات لتصبح على مسافة 5 كيلومترات من السد.