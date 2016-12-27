فتح باب التسجيل لأبناء الكويتيات “الخليجيين” بمدرسة “الشرطة”

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع شئون التعليم والتدريب أعلن عن فتح باب التسجيل للراغبين بالالتحاق بمدرسة الشرطة لدورة متطوعين خليجيين أبناء الكويتيات الدفعة (9) للعام الدراسي 2016/2017م، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2/1/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 19/1/2017، وذلك وفقاً للشروط التالية للدورة: –

1.أن يكون المتطوع من أبناء الكويتيات من دول مجلس التعاون الخليجي.

2.أن يكون المتطوع من مواليد الكويت أو يحمل شهادة دراسية من مدارسها.

3.أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4.ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

5.ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم او بقرار تأديبي نهائي.

6.ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من أحد الأجهزة التعليمية بالأكاديمية أو من أي جهة تعليمية اخرى.

7.أن يكون لائقا صحيا للخدمة النظامية.

8.ألا يقل طول قامته عن (155 سم).

9.أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية.

وذكرت أن الشروط الخاصة هي :

شرطي

1- يشترط فيمن يقبل للدراسة بمدرسة الشرطة لرتبة شرطي أن يكون حاصل على الصف الرابع الابتدائي بنجاح ولا يقل سنه عن (ثمانية عشر) سنة ميلادية ولايزيد عن (تسعة وعشرين) سنة ميلادية.

2- يوقع من يقبل تطوعه تعهدا بالتطوع في قوة الشرطة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً لما تراه الوزارة مناسباً في هذا الشأن.

3-يلتزم المتطوع بالعمل في الاعمال المحددة في عقد التطوع ولا يجوز له الانتقال الى غيرها من أعمال بأية حال من الأحوال.

يحسب سن الطالب في اول الشهر الذي يتقدم فيه للالتحاق بالدراسة.

أما المستندات المطلوبة لاستلام مغلفات:

1.الشهادة الدراسية الأصلية أو صورة مصدقة عنها.

2.البطاقة المدنية الكويتية الأصلية.

3.شهادة الميلاد وصورة عنها.

4.الجنسية الكويتية الاصلية للوالدة وصورة عنها.

وبالنسبة لموعد التسجيل وتوزيع المغلفات:

1)الفترة المحددة لتوزيع (مغلفات طلب الالتحاق) اعتبارا من يوم الأثنين الموافق 2/1/2017 وحتى يوم الخميس الموافق 19/1/2017.

2)على المتقدم للتسجيل الحضور شخصياً والتقيد بمواعيد مراجعة لجنة التسجيل باليوم والتاريخ المبين على مغلف طلب الالتحاق.

3)جميع المراجعات تكون من خلال بوابة إدارة التسجيل والقبول بجانب البوابة رقم (4) للأكاديمية.

4)مواعيد استلام الطلبات تبدأ يومياً من الساعة (8) صباحاً وحتى الساعة (12) ظهراً.

والجدير بالذكر أن :-

1)مدة الدراسة (أربعة) شهور يتلقى خلالها الطالب مكافأة شهرية مقدارها (250) دينار كويتي ويقضي الطالب (أربعة شهـور) دراســة علمية داخــل مدرسة الشرطة.

2) يمنح الخريج شهادة اجتياز دورة علوم الشرطة.

3) يعين الخريج بأول مربوط رتبة شرطي للمتقدم لدورة (أفراد شرطة).