أمريكا: لا نزود المعارضة السورية بصواريخ محمولة مضادة للطائرات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تقدم أي صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف إلى المعارضة السورية.

وكانت روسيا، قالت الثلاثاء إن قرار الولايات المتحدة تخفيف القيود على تسليح المعارضة السورية فتح المجال لإرسال صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف، في خطوة أكدت أنها تهدد بشكل مباشر القوات الروسية في سوريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر “الحقيقة هي أننا لا نقدم أي نوع من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف للمعارضة السورية… موقفنا بشأن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف لم يتغير ولدينا مخاوف شديدة من وصول مثل هذه الأسلحة إلى سوريا.”

ورفع أوباما بعض القيود على إرسال الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية هذا الشهر.

وقال الكرملين الذي تدعم قواته الجوية الرئيس بشار الأسد إن هذه الخطوة تنطوي على مجازفة وإن الأسلحة قد تسقط في أيدي “إرهابيين”.