24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي رشى عثر عليها في منزل مسؤول مصري

“بنك منزلي” ليس عنوان فيلم سينمائي، بل هو الوصف الأقرب لمنزل مسؤول مصري عثرت هيئة الرقابة الإدارية بحوزته على ما يعادل 150مليون جنيه مصري، تقاضاها رشوة، حسب ما ذكرت صحف محلية.

وتمكنت الهيئة، وهي جهاز حكومي مهمته التحري عن العمليات المالية ومراقبة أداء الموظفين، من إلقاء القبض على المسؤول وضبط 24 مليون جنيه وأربعة ملايين دولار ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، في منزله.

وذكرت صحيفة اليوم السابع أن المتهم يدعى جمال الدين اللبان ويعمل مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة.

وإضافة إلى المبالغ المالية، عثرت فرقة الرقابة في المنزل ذاته على أطقم مشغولات ذهبية. ويملك المسؤول المصري عقارات وسيارات لم يصدر بيان رسمي حول قيمتها.

وتظهر الصور المتداولة حجم المبالغ المالية من مختلف العملات والأطقم الذهبية التي ضبطها هيئة الرقابة الإدارية في بيت المسؤول.