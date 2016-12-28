“الدفة..اللعنة..إننا نهوي” آخر الكلمات المسجلة على الطائرة الروسية المنكوبة

قال المحققون فى سقوط الطائرة الروسية تيو-154 أنهم بعد أن إستمعوا للصندوق الأسود فى كابينة القيادة عرفوا أن أخر الكلمات التى نطقت على المسجل هى “الدفة، اللعنة!”

وأضافت قناة روسيا اليوم اليوم الثلاثاء، أن هذه الكلمات تبعتها “سيدى القبطان، إننا نهوى!”

وأضافت القناة أن هذه الجمل لم يتم تأكيدها بشكل رسمى، وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أشارت إلى أن المعلومات التى تم التوصل إليها حتى الأن لن يتم نشرها ولكن تحديد الأشخاص الذين يستمعون إليها.

وكان الصندوق الأسود للطائرة التى سقطت فى البحر الأسود تم إنقاذه على مسافة 17 مترا من سطح البحر خلال وقت سابق من اليوم.

ويجرى الأن التعامل مع المادة المسجلة فى مركز القوات الجوية بوزارة الدفاع الروسية فى أطراف موسكو.

وكان مصدر قد أشار فى وقت سابق إلى أن النظريات الرئيسية لسقوط الطائرة هى “دخول أجزاء غريبة فى محرك الطائرة” مضيفا أن الأسباب الأخرى مثل خطأ الطيار والعيب التقنى ممكن أن تكون هى من تسبب فى سقوط الطائرة وسيتم التحرى عنها.