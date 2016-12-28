“الطيران المدني”: لا صحة لتعرض المطار لكارثة جوية

أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي ان الحركة في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي.

ونفى الهاشمي في تصريح صحافي ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض مطار الكويت الدولي لكارثة جوية، داعيا الى تقصي الحقائق حول كل ما يخص مطار الكويت الدولي قبل نشرها تفاديا لورود أي معلومات مغلوطة. وذكر أن ما حدث لاحدى طائرات الشركات المحلية أثناء هبوطها ناتج عن اضطرابات جوية والتي عادة تستمر لدقائق معدودة وعليه اصدر المراقب الجوي تعليمات لقائد الطائرة بالدوران حول مطار الكويت الدولي.

وأوضح أن هذا اجراء طبيعي حتى زوال الحالة الجوية المضطربة ومحاولة الهبوط مرة اخرى، مؤكداً أن الطائرة هبطت بسلام دون وجود أي عوائق على المدرج أو أي طائرات اخرى في اجواء المطار.

وأضاف أن كفاءة ويقظة المراقبين الجويين الدائمة تضمن سلامة الحركة الجوية في مطار الكويت الدولي.