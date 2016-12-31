“أم المرادم” .. وصلت

في الساعة الواحدة ظهر اليوم، طائرة الخطوط الجوية الكويتية وصلت طائرة أم المرادم، قادمة من مدينة سياتل الأميركية، بعد إصلاح عطل فني فيها، وتحويل ملكيتها إلى «الكويتية».

والطائرة الجديدة هي الثانية التي تتسلمها الخطوط الجوية الكويتية، من أصل 10 طائرات من طراز B777- 300ER تعاقدت عليها مع شركة بوينغ الأميركية.