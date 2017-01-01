عربي وعالمي

زعيم كوريا الشمالية يبدأ العام الجديد بـ”صاروخ عابر للقارات”

وسائل إعلام
منذ 2 ساعتين
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أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، الأحد، أن بلاده باتت في “المراحل الأخيرة” من تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات.
وقال كيم في خطاب متلفز بمناسبة حلول العام الجديد “نحن في المراحل الأخيرة قبل اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات”.

وأضاف أن بيونغ يانغ أصبحت “قوة نووية” في 2016، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وتهدف بيونغ يانغ عبر تطوير صاروخ عابر للقارات إلى عدم حصر تهديداتها في شبه الجزيرة الكورية، بعد أن كانت قد أكدت، مرارا، إجراء تجارب لإطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى.

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