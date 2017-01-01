الطبطبائي ملوحا بالاستجواب لوزير الشباب: موعدنا 11/ 1 إذا فشلت في رفع الإيقاف الرياضي

هدد النائب د.وليد الطبطبائي وزير الشباب بالاستجواب في حال فشله في رفع الإيقاف الرياضي.
وقال الطبطبائي من حسابه في “تويتر” : وزير الشباب مطالب بالعمل على رفع الإيقاف الدولي وإذا فشل فعليه الاستقالة او مواجهة الاستجواب وموعدنا #1/11
..ويهدد وزير المالية بالمساءلة
رفي قضية حاويات ميناء الشويخ قال الطبطبائي : الحاويات التي تدخل دون تفتيش في ميناء الشويخ هذه تحتوي إما اسلحة أو مخدرات او خمور او اطعمة فاسدة او بضائع مقلدة وعلى الوزير تحمل مسؤولياته.
تعليق واحد
كفوووو بو مساعد نشد على إيدك من صالح الديره