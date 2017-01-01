الطبطبائي ملوحا بالاستجواب لوزير الشباب: موعدنا 11/ 1 إذا فشلت في رفع الإيقاف الرياضي

هدد النائب د.وليد الطبطبائي وزير الشباب بالاستجواب في حال فشله في رفع الإيقاف الرياضي.

وقال الطبطبائي من حسابه في “تويتر” : وزير الشباب مطالب بالعمل على رفع الإيقاف الدولي وإذا فشل فعليه الاستقالة او مواجهة الاستجواب وموعدنا #1/11

..ويهدد وزير المالية بالمساءلة

رفي قضية حاويات ميناء الشويخ قال الطبطبائي : الحاويات التي تدخل دون تفتيش في ميناء الشويخ هذه تحتوي إما اسلحة أو مخدرات او خمور او اطعمة فاسدة او بضائع مقلدة وعلى الوزير تحمل مسؤولياته.