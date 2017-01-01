إيران تدين الاعتداءات “الارهابية” في بغداد واسطنبول

المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي اليوم الاحد بشدة الاعتداءات “الارهابية” التي وقعت بالعاصمة العراقية بغداد ومدينة اسطنبول التركية.

وقال قاسمي في بيان صحفي ان استخدام “العنف والارهاب” كأداة واعتماد المعايير المزدوجة افضى الى انتشار هذه “الآفة” العالمية وتجاوزها كل الحدود الجغرافية والسياسية والاخلاقية والدينية.

واضاف ان الحل الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة يكمن في الارادة “الصلبة” والاجماع الدولي ضد العنف والارهاب معربا عن امله في تطهير العالم من الارهاب والعنف في العام الجديد في ظل تحلي كافة الحكومات والشعوب “باليقظة والارادة الصلبة”.

وكانت الشرطة العراقية أعلنت أمس السبت ان انتحاريين نفذا هجوما مزدوجا في سوق تجاري مكتظ بالمتبضعين وسط العاصمة بغداد بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال ببداية العام الميلادي الجديد ما أسفر عن سقوط 27 شخصا و35 جريحا.

كما أعلنت السلطات التركية في وقت سابق اليوم الأحد أن 39 شخصا قتلوا وأصيب 65 آخرون بجروح في هجوم مسلح استهدف أحد النوادي الليلية بمدينة اسطنبول ليلة الاحتفال بالسنة الجديدة.