مقتل شرطي وفرار سجناء في هجوم على سجن في البحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الأحد، عبر حسابها الشخصي في “تويتر” وقوع عمل إرهابي مسلح على سجن (جو) المركزي، أسفر عن مقتل شرطي أثناء تصديه للعناصر الإرهابية.

وأكدت الداخلية بإن الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

مما نجم عن ذلك، هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة.