قال الشيخ عجيل النشمي: حادثة ملهى اسطنبول جريمة يحرم سفك دم إنسان بريء دون نظر لدينه أو جنسه أو مكان قتله ولو كان في ملهى أو خمارة.
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عجيل النشمي: سفك دماء أي إنسان مُحرم.. ولو كان في ملهى أو خمارة
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منذ 1 يوم
قال الشيخ عجيل النشمي: حادثة ملهى اسطنبول جريمة يحرم سفك دم إنسان بريء دون نظر لدينه أو جنسه أو مكان قتله ولو كان في ملهى أو خمارة.
تعليق واحد
حرام ولا يجوز ومكروه ( هذد الاشكال ) التي تحرم وتحلل للحكومه والاعضاء عشراااااااات السنوات حرمان شرع الله والانبياء ص 111.000 الف الكويتيين البدون المظلومين المضطهدين وعندهم حلال عليكم يا الحكومه والاعضاء سرقه وقتل حقوقهم المدنيه والاجتماعيه والشرعيه وعندهم حلال عليكم يا الحكومه والاعضاء لا الرحمه الاطفال ولا النساء ولا العجائز الله يرحم امواتهم حلال عليكم يا الحكومه والاعضاء ويتحمل الذنوب والسيئات والمعاصي والبلاء من رب العالمين على البلاد والشعب الغزو العراقي وانفجار المسجد والتخلف والفساد والرشاوي و الصحه والتربيه والرياضه و و و و الله يصلح حال البلد من هذه الاشكال المدعين الاسلاميين مستغلين الدين ويشكرونهم اليهود والنصارى على هذه الفتاوي استمرار تشويه صورة وسمعة الاسلام والبلد والشعب امام الله والعالم وحسبنا الله ونعم الوكيل