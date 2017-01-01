“الصحة” تستضيف 24 استشاريا عالميا الشهر الجاري

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، استضافتها 24 طبيبا استشاريا عالميا يمثلون مختلف التخصصات الطبية خلال يناير الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن زيارة الاطباء الاستشاريين تأتي ضمن جدول زيارات أعدته الوزارة لمعاينة الحالات المرضية الصعبة واجراء العمليات الجراحية النادرة واكتساب الخبرات للاطباء المحليين.

وأضافت أن الوزراة تهدف من خلال هذه الزيارات الى تحقيق التواصل العلمي والمهني المستمر مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية المتميزة واتاحة الفرصة للاطباء الكويتيين للتدرب وتبادل الخبرات.

وقالت إن هذه الزيارات تهدف أيضا الى تطوير بروتوكولات وسياسات الاداء الطبي والرعاية الصحية مع الخبرات العالمية والاطلاع على التقنيات الحديثة.

واوضحت أن الاستشاريين الزائرين يمثلون تسع دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليونان والهند وفرنسا وألمانيا وهولندا والمغرب.

وأشارت إلى أن هؤلاء متخصصون في جراحات العيون والتجميل والاورام والاعصاب والمسالك البولية والعظام والاشعاع وامراض سرطان الدم والباطنية والجلدية والانف والاذن والحنجرة والاورام الطبية وطب الاطفال.

وأوضحت أن الزائرين سيلقون محاضرات علمية وسيشاركون في ورش علمية ومؤتمرات طبية بغية احداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة.

وأكدت الوزارة استمرارها في تنظيم مثل هذه الزيارات لمختلف التخصصات بما يعود بالنفع على الخدمات الصحية المقدمة ورفع شأنها عبر خبرات متطورة من اكبر المراكز الطبية العالمية.