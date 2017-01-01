وفيات اليوم الأحد 1/ 1/ 2017

• رضية دنان محمد، أرملة: دغيم فهيد المطيري، 68 عاما، (شيعت)، الفردوس، ق7، ش الأول، ج12، م24، تلفون: 69002900، 94444086

• عبدالله معلي المطيري، 74 عاما، (شيع)، الفحيحيل، ق10، ش بن ربيعة، م10، تلفون: 66566266

• محمد سليم سليمان العازمي، 36 عاما، (شيع)، الدوحة، ق4، ش2، م33، تلفون: 66635351

• حمد عادل علي زويد العازمي، 15 عاما، (شيع)، ضاحية فهد الاحمد، ق2، ش207، م59، تلفون: 55216222

• منيرة عبدالعزيز عبدالرحمن الحسن، أرملة: محمد عبدالله الملحم، 72 عاما، (شيعت)، اشبيلية، ق3، ش318، م23، تلفون: 65599110، 94448600

• علي ابراهيم علي بوكحيل، 78 عاما، (شيع)، رجال: النزهة، ق1، ش محمد الحميضي، م24، تلفون: 66450805، نساء: العديلية، ق1، ش19، م3

• سكينة محمد اسماعيل كمال، زوجة: حسن عبدالله بوصخر، 77 عاما، (شيعت)، سلوى، ق1، ش7، م27، حسينية الامام الحسين (كمال)، العزاء ابتداء من يوم غد الاثنين، تلفون: 99063610، 97800767

• نبوية محمود عبدالناصر جبر، أرملة: سالم صويان العجمي، 63 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر يوم غد الاثنين)، الرقة، ق3، ش8، م34، تلفون: 99444749.

• شقحاء مانع كريوين الديحاني، أرملة: محمد مانع الديحاني، 76 عاما، (شيعت)، عبدالله المبارك، ق1، ش101، م9، تلفون: 97747719، 51505955

«إنا لله وإنا إليه راجعون»