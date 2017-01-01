مفتي مصر السابق: الاحتفال بالمسيح إسلامي 100% قرآناً وسُنة

قال الدكتور والداعية الإسلامي الشيخ علي جمعة، مفتى جمهورية مصر العربية السابق، إن الاحتفال برأس السنة الميلادية هو احتفال بمولد المسيح عيسى عليه السلام، لافتاً إلى أن سيدنا عيسى رجل مسلم، ومن لا يحتفل به لا يتبع المنهج الإسلامي.

وأوضح جمعة، خلال حواره فى برنامج “والله أعلم” المذاع على فضائية “سي بى سي”، أن المحرمين للاحتفال برأس السنة مُضحِكون.

وتابع علي جمعة : “المسيح ميلاده أنار الدنيا فأمه اسمها أم النور” ، فالإسلام لا ينكر أحداً ولا ينكر الإنجيل والتوراة التى تحتوي على حكم الله”.واستطرد: “الاحتفال بسيدنا المسيح إسلامي 100% قرآناً وسُنة، فليس معنى أن النبي لم يحتفل به يصبح حراماً “.