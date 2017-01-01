الطبطبائي عن “الحاويات”: غير مقبول ملاحقة “كومار ومجموعة الهنود” والتغاضي عن دور المسؤولين

قال النائب د.وليد الطبطبائي تعليقا على بيان وزارة الداخلية الأخير : في موضوع خروج الحاويات دون تفتيش غير مقبول أن يتم ملاحقة “كومار” ومجموعة من الهنود ويتم التغاضي عن دور المسؤولين في الجمارك والمالية والداخلية.
قال النائب د.وليد الطبطبائي تعليقا على بيان وزارة الداخلية الأخير : في موضوع خروج الحاويات دون تفتيش غير مقبول أن يتم ملاحقة “كومار” ومجموعة من الهنود ويتم التغاضي عن دور المسؤولين في الجمارك والمالية والداخلية.
5 تعليقات
المفاصل الحيويه تديرعجلة الحياه
الله يعطيه العافيه ومكانكم مجلس الأمة دكتورنا العريز وورونا شنو راح تسون
هذا اختبار للمجلس الجديد اذا لم يفعل شئ لهذا الموضوع فعليه السلام
دوركم بالمساءلة والمراقبة والمتابعة وتغليظ العقوبة
ماقلنالك هاذي الحاويات فيها جثامين وهذي امور تخص جماعة زومبي .. يااخي فهم