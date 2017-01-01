الطبطبائي عن “الحاويات”: غير مقبول ملاحقة “كومار ومجموعة الهنود” والتغاضي عن دور المسؤولين

قال النائب د.وليد الطبطبائي تعليقا على بيان وزارة الداخلية الأخير : في موضوع خروج الحاويات دون تفتيش غير مقبول أن يتم ملاحقة “كومار” ومجموعة من الهنود ويتم التغاضي عن دور المسؤولين في الجمارك والمالية والداخلية.