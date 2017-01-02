السعودية.. زيادة أسعار “التبغ” والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بعد 3 أشهر

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة “سبق” السعودية أن بدء تطبيق ضريبة السلع المنتقاة على السلع المتعلقة بالمنتجات الضارة، مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، سيتم بدءًا من الربع الثاني للعام 2017، وفق ما تضمنته وثيقة التوازن المالي.

وقالت المصادر: “لم يتقرر حتى الآن الموعد الرسمي لبدء تطبيقها، سواء في بداية الربع الثاني للعام الميلادي الجاري، أو منتصف أو نهاية الربع الثاني”.

ونفت المصادر أن يكون قد تقرر تطبيق الضريبة مع بداية العام الميلادي، مؤكدة أن الجهة التنفيذية لتطبيق الضريبة – وهي الهيئة العامة للزكاة والدخل – لم تُصدر حتى الآن أي قرار لبدء تطبيق الضريبة مع بداية العام، كما أن المنافذ لم يصل لها أي قرار لبدء التطبيق، فيما تتجه هيئة الزكاة والدخل لتنفيذ ما ورد في وثيقة التوازن المالي بتطبيق الضريبة المنتقاة في الربع الثاني من عام 2017.

وجاءت التوضيحات في أعقاب انتشار شائعات عن بدء تطبيق الضريبة ورفع أسعار التبغ مع بداية عام 2017، وهي الشائعات التي تسببت في بدء سوق سوداء على منتجات التبغ، واختفاء المنتجات من محال كثير من مدن ومحافظات السعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

يُشار إلى أن نسب الضريبة قد حُدّدت في الدورة الـ36 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربي؛ إذ تم إقرار فرض الضرائب بنسبة 50 % على المشروبات الغازية، و100 % على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة.

وفي السياق ذاته، تتم دراسة توسيع نطاق الضرائب؛ لتشمل المشروبات والمأكولات السكرية التي تسهم في انتشار السمنة والسكري في السعودية.