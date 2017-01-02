فوائد “سحرية” للخل.. أهمها خسارة الوزن

قد لا يعرف الجميع فوائد الخل الغذائية والجمالية لكن ليس هذا فقط، بل إنّ الخل منتج متعدد الاستعمالات ويمكن أن يحل مكان الكثير من الأمور في منزلك بدءًا من مستحضرات التجميل وصولًا إلى أدوات التنظيف.

لذا إليكم بعض الاستخدامات الغريبة والتي لم تعرفوها من قبل عن استخدامات الخل:

1- خسارة الوزن: يساعد خل التفاح في الشعور بالامتلاء والشبع، لذا يعتمده البعض لخسارة الوزن. فبمجرّد تناولك قطعة من الخبز مع الخل على وجبة الغداء بصفة يومية، ستخسر من وزنك فهو يساعد على حرق السعرات الحرارية أيضا.

2- إزالة الروائح الكريهة من مستوعبات النفايات: إذا كانت سلّة المهملات في منزلك تصدر روائح كريهة ونتنة حتى لو كانت فارغة، كل ما عليك فعله هو وضع خل التفاح على قطعة خبز قديمة والمسح بها داخل المستوعب وترك الخل يجفّ. في اليوم التالي ستزول الروائح نهائيًا.

3- إزالة بقايا الغراء: تعتبر بقايا الغراء من الأمور العنيدة جدًا والتي يصعب إزالتها، لكن بواسطة خل التفاح لن تعود هذه المهمة صعبة. فقط قوموا برش الخل على هذه البقايا، اتركوه لبعض الوقت ثم امسحوه بواسطة قطعة قماش.

4- طرد البعوض والتخلص منه: بواسطة الخل تستطيع طرد البعوض، فقط ضع خل التفاح في كوب وقم بتغطيته بواسطة غطاء بلاستيكياً مع ثقوب. فالخل يعمل على جذب البعوض بفضل رائحته من ثم يقضي عليها.

5- كيّ الملابس: إذا لم تتوفر لديك المكواة، علّق القميص الذي تريد كيّه، ثم أملئ زجاجة رذاذة بالماء والقليل من الخل وقم برش القميص بالقليل من هذا الخليط واترك القميص معلّقًا لبعض الوقت وستزول التجعدات.

كما أنه بواسطة الخل يمكن تنظيف أماكن عدة في منزلك وتطهير الأغراض المليئة بالبكتيريا.