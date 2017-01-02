البحرين: هروب 10 سجناء من مركز للإصلاح والتأهيل.. واستشهاد شرطي

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية الأحد تعرّض مركز الإصلاح والتأهيلفي جو لهجوم مسلح أسفر عن استشهاد رجل أمن وهروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، وأوضحت الوزارة أن الشرطي عبدالسلام سيف استشهد أثناء تصديه للعناصر الإرهابية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادثة بالإضافة إلى تكثيف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين.

وأوضحت الداخلية البحرينية، أن مجموعة إرهابية مكونة من 4 إلى 5 عناصر، نفذت هجوماً مسلحاً باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الاصلاح والتأهيل في (جو) في حوالي الساعة 5.30 من صباح اليوم “الأحد” الأول من يناير 2017، أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أحمد، وإصابة آخر بإصابة متوسطة، وذلك أثناء التصدي للعناصر الإرهابية، كما أسفر الحادث عن هروب عدد 10 من المحكومين في قضايا إرهابية.

وأصدر الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة فور وقوع الحادث إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه، وإخطار النيابة العامة.

هذا، وتكثف الأجهزة الأمنية من أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين المتورطين بارتكاب أعمال ارهابية، أفضت إلى قتل وترويع المواطنين والمقيمين، وهم:

– أحمد محمد صالح محمد الشيخ “26 عاما” محكوم 73 سنة، عمار عبدالله عيسى عبدالحسين “28 عاما ” محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى سنتين، محمد إبراهيم ملا رضي آل طوق”26 عاما ” محكوم 28 سنة، حسن عبدالله عيسى عبدالحسين “24 عاما” محكوم بالمؤبد، عيسى موسى عبدالله حسن “24 عاما”محكوم بالمؤبد، حسين عطية محمد صالح “37 عاما ” محكوم بالمؤبد، صادق جعفر سلمان حسين “27 عاما”محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى 41 سنة، عبدالحسين جمعة حسن أحمد العنيسي “31 عاما” محكوم بالمؤبد، رضا عبدالله عيسى الغسرة “29 عاما” محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى 79 سنة، وحسين جاسم عيسى جاسم البناء “27 عاما” محكوم 43 سنة.