“أوباما والمسلمين غير مرحب بهم هنا”.. لافتة عنصرية على واجهة متجر أمريكي

واجه متجر في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية انتقادات عديدة، بعد وضعه لافتات عنصرية ضد المسلمين والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، مكتوب على إحداها ‘‘أوباما ومسلمون آخرون غير مرحب بهم هنا‘‘.

ونقلت صحيفة ‘‘الإندبندنت‘‘ عن موظف سابق بالمتجر، قوله ‘‘إن المالك باع لافتات على هذا النحو على مدار السنوات الماضية، من بينها لافتات ساخرة من المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون، بالإضافة إلى ورق تواليت عن أوباما‘‘.

ولاقت اللافتات، التي وصفتها الصحيفة بالعنصرية، اعتراضًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى، فعلق أحدهم بقوله ‘‘وضع لافتة تحدد أشخاصا بعينهم مشاركة في نفس التمييز العنصري الذي عملنا جاهدين لنزيله على مدى سنوات طويلة ماضية‘‘.

وبحسب مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، فإن هناك أكثر من ٩٠٠ حادثة معادية للمسلمين وقعت خلال الشهر الماضي، عقب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بما في ذلك سيدات مسلمات تم استهدافهن ومساجد تعرضت للتهديد.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد أثار جدلًا واسعًا بعد أن طالب بحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال حملته الانتخابية، ثم أوضح بعد ذلك أن ما كان يخطط له هو حظر دخول مواطنين من دول بعينها تعرف بتفشي الإرهاب بها.