المحكمة تلزم الجامعة بنجاح طالب في جميع المواد

ألغت محكمة الاستئناف قرار جامعة الكويت بحق طالب تم اعتباره راسباً بعد تسجيل محضر «غش» في أحد الاختبارات، وألزمت المحكمة الجامعة بتحويل الرسوب إلى ناجح في جميع المواد، مؤكده أنه لايوجد محضر غش أساسا.

وقال دفاع الطالب المحامي محمد الأنصاري، أن الدكتور الذي سجل محضر الغش بحق الطالب كان قد شك بوجود «سماعة» في إذنه وبعد تفتيشه لم يجدها، إلا أنه وبعد ذلك سجل بحقه محضر غش وتسبب بحرمانه من جميع الاختبارات.

وأضاف الانصاري : المحكمة أعتدت لنا الحق وعوضت الطالب وأنقذته من الظلم.