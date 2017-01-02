برلمان "أي تشريع لقانون الجنسية سيرد أو يطعن بدستوريته"..

العميري مجدداً: لن ترجع الجناسي إلا باستجواب رئيس الحكومة

تويتر
منذ 2 ساعتين
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أكد النائب السابق عبداللطيف العميري أن أي تشريع لقانون الجنسية فهو معرض لرد الحكومة أو أن تطعن بدستوريته في المحكمة الدستورية.

وشدد العميري من حسابه في “تويتر” قائلا : إذاً.. استجواب رئيس الحكومة هو السبيل الوحيد لإرجاعها !

وقال العميري : لن ترجع الجناسي إلا بالمسائلة.

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