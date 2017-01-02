العميري مجدداً: لن ترجع الجناسي إلا باستجواب رئيس الحكومة

أكد النائب السابق عبداللطيف العميري أن أي تشريع لقانون الجنسية فهو معرض لرد الحكومة أو أن تطعن بدستوريته في المحكمة الدستورية.

وشدد العميري من حسابه في “تويتر” قائلا : إذاً.. استجواب رئيس الحكومة هو السبيل الوحيد لإرجاعها !

وقال العميري : لن ترجع الجناسي إلا بالمسائلة.

كما توقعت التمييز توقف تنفيذ حكم إرجاع جنسية الجبر

وأتوقع أن يكون الحكم النهائي لصالح الحكومة

لن ترجع الجناسي إلا بالمسائلة ..لمن يفهم pic.twitter.com/3CTUooIUwS — عبداللطيف العميري (@aalomaire) ٢ يناير، ٢٠١٧