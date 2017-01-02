انتحار قاض مصري كبير بعد حبسه بتهم فساد

أكد سيد بحيرى دفاع وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة السابق، أن موكله انتحر بواسطة كوفية داخل مقر الرقابة الإدارية، وذلك بسبب حالته النفسية السيئة.

وأوضح البحيرى أن موكله قال للنيابة أمس، إنه سينتحر اليوم بسبب الظروف النفسية وحاولت الهيئة والنيابة وهيئة الدفاع اقتناعه بعدم القدوم على هذه الخطوة إلا أنه قام بتنفيذها، حسبما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية.

وقالت مصادر إن النيابة العامة انتقلت الى مقر احتجاز وائل شلبى امين عام مجلس الدولة السابق والذى شهد واقعة وفاته، وأمرت بتشريح الجثمان لمعرفة اسباب الوفاة.

وكانت مصادر مقربة من المستشار وائل شلبى الذى صدر له قرار بالحبس مساء أمس من نيابة أمن الدولة فى قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة، أكدت أنه انتحر داخل السجن منذ قليل .

كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة، قد أمرت بمنع المستشار المستقيل وائل شلبى الأمين العام السابق لمجلس الدولة من التصرف فى أمواله وأسرته، على خلفية قضية الرشوة المالية التى سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات.