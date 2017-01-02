الطبطبائي: سنمهل كل الوزراء 6 أشهر وبعدها الاستجواب سيقدم لكل مُقصر

ذكر النائب وليد الطبطبائي أنه «اذا لم يشغل وزير الصحة جمال الحربي , مستشفى جابر خلال 6 اشهر , فالدور في استجوابه قادم »,مبينا أن «الحال نفسه لوزير التربية محمد الفارس فيما يتعلق بتشغيل جامعة الشدادية».

ومن جانب آخر, قال الطبطبائي:«على وزير الشباب سلمان الحمود تلبية المطالب الدولية لرفع الإيقاف الرياضي “,مشددا على أن “هناك خطرا يحيط بجيل كامل».

وأشار الى أن «العدد المطلوب لطرح الثقة بالوزير الحمود متوفر إذا قُدم استجوابه على خلفية الإيقاف الرياضي».

وأضاف: «سنمهل كل الوزراء 6 اشهر وبعدها الاستجواب سيقدم لكل مقصر في الحكومة».