وفيات اليوم الاثنين 2/ 1/ 2017

• فاطمة حسين عبدالعزيز العصفور، 22 عاما، (شيعت)، الرجال: الخالدية، ق3، شارع محمد جاسم البرجس، م12، ديوان العصفور، تلفون: 97650005 – 99303794. النساء: قرطبة، ق1، الشارع الأول، ج2، م17، تلفون: 66878775

• جاسم محمد عبدالله الشهاب، 88 عاما، (شيع)، النزهة، ق1، شارع الثعالبي، م7، تلفون: 99736446 – 99850007

• جاسر عجيل النبهان الشمري، 82 عاما، (شيع)، الاندلس، ق8، ش108، م22 بالقرب من صالة بو رمية، تلفون: 99995085 – 99014303

• منى محمد علي حجي عبدالله المطوع، زوجة خلف محمد الحرز، 61 عاما (شيعت)، الرجال: المنصورية، ق2، شارع اليحيى، ج29، م13، حسينية آل ياسين، تلفون: 66248123، النساء: بيان، ق8، شارع ماتقي بن غالب، مقابل ثانوية فرحان الخالد، م15، تلفون: 97335531

• ماجد مبارك مطلق السبيعي، 20 عاما، (شيع)، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 99611121

• مبارك غنام ناصر القريني، 19 عاما، (شيع)، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 99611121

• صالح سند صالح الحملي، 90 عاما، (شيع)، الرجال: القرين، ق5، ش5، م54، تلفون: 99811905، النساء: الفنطاس، ق2، ش17، م28، تلفون: 99013691

• محمد غلوم مدي، 86 عاما، (شيع)، الرجال: الرميثية، ق3، حسينية القائم (القبندي)، تلفون: 99601343، النساء: الرميثية، ق4، حسينية ام صادق، تلفون: 99712973

• عبدالله ناصر مشلش بن رزحان العجمي، 70 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر الغد بمقبرة الجهراء)، الجهراء، العيون، ق2، ش3، م31، تلفون: 99316434-99361150

• عبدالله عايز الشلاحي، 74 عاما، (شيع)، صباح الناصر، ق5، ش37، م14، تلفون: 65653333-66675581

«إنا لله وإنا اليه راجعون»