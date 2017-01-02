أوباما يودع الأميركيين من شيكاغو 10 يناير: فرصة لأشكركم

يلقي الرئيس الاميركي باراك اوباما الاسبوع المقبل خطابه الوداعي في شيكاغو، ثالث كبرى مدن الولايات المتحدة ومعقله السياسي حيث احتفل بوصوله الى البيت الأبيض منذ ثمانية اعوام.

وقال اوباما في رسالة قصيرة اليوم الاثنين «الثلاثاء، 10 يناير، سأعود إلى شيكاغو لأودعكم وأعبر لكم عن امتناني» في خطاب الوداع، حسب تقليد يعود إلى حقبة اول رئيس اميركي جورج واشنطن.

وقال اوباما الذي من المتوقع وصوله الى واشنطن اليوم بعد اسبوعين اجازة في هاواي ان خطابه سيكون بمثابة «فرصة لشكركم، والاحتفاء بالتغيير الى الافضل الذي حققتوه لهذا البلد خلال الاعوام الثمانية الماضية وطرح بعض الافكار حول مستقبلنا».

يذكر ان الرئيس الديموقراطي (55 عاما) سيسلم السلطة للجمهوري دونالد ترامب (70 عاما) في 20 يناير.

وكان اوباما كتب في تغريدة من هاواي «اكبر شرف لي ان اكون رئيسا لكم. وكمواطن، سأكون الى جانبكم».